Объемы добытого золота за год увеличились на 14% в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Золотодобыча - одна из основных отраслей промышленности Хабаровского края. В регионе работает 39 предприятий горнодобывающего комплекса. Многие из них специализируются на поисках и добыче рудного и россыпного золота. С января по сентябрь объемы добытого драгметалла превысили 21 тонну, что на 14% больше, чем в 2021 году.

- Кроме золота в регионе добывают серебро, медь, рассыпную платину и вольфрам, производят олово в концентрате. В горнодобывающей отрасли работают 11 тысяч человек, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Промышленники вносят большой вклад в экономику региона, участвуют в социальных программах: помогают коренным малочисленным народам, поддерживают мобилизованных, решают некоторые проблемы жителей разных районов края.

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