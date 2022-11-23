Хабаровский край лидирует по числу заявок на гранты Президентского фонда в ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив пройдет в 2023 году. Его победители получат материальную помощь на воплощение своих проектов в области культуры, искусства и творчества. Заявки на участие подали 12,4 тысячи коллективов из 85 регионов, но из них только 8,8 тысячи направлено на рассмотрение в фонд. От Хабаровского края участие принимают 68 проектов. Это самое большое количество заявок во всем ДФО.

- Направляемые проекты должны были соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса. Наиболее популярными оказались «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Итоги конкурса огласят весной 2023 года. Общий фонд в этом году составил четыре миллиарда рублей. Деньги поделят между победителями.

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