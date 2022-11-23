На Амуре в Хабаровске спасли условно провалившегося под лед человека
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске на замерзшем Амуре провели учения для спасателей. По легенде человек провалился под лед, а спасатели должны были его вытащить. Как сообщает пресс-служба хабаровской администрации, во время учений обстоятельства максимально приближены к реальности. Случаи, когда река только покрывается льдом, и на нее ступают люди и в итоге проваливаются - не редкие.
- Такие тренировки проводятся ежегодно. В дальнейшем мы будем проводить рейды по предотвращению выхода на лед, выдавать памятки людям. Также проведем беседы со школьниками о том, что прогулки по замерзшей реке опасны для жизни, - сказал Андрей Колчин, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска.
Если такая ситуация случилась в действительности, а рядом оказались спасатели, тогда у провалившегося человека есть все шансы выбраться на поверхность. Спасатели обычно справляются с задачей, вытягивают пострадавшего спецоборудованием, оказывают первую медицинскую помощь, переодевают в сухое и укутывают в покрывало.
Если же спасателей поблизости нет, то дело может кончиться плачевно. Самостоятельно без подготовки выбраться сложно. Спасатели рекомендуют не паниковать, выяснить, с какой стороны лед толще, и попробовать подняться на него. Также необходимо привлечь внимание других людей. За минувший год спасатели вытащили так трех человек.
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