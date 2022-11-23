В Хабаровске стартует прием заявок на благоустройство дворов в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 24 ноября стартует прием заявок на благоустройство дворовых территорий в 2023 году по госпрограмме «1000 дворов на Дальнем Востоке». Как сообщили в пресс-службе администрации города, подать заявки могут управляющие компании или лица, занимающиеся содержанием и ремонтом общего имущества. В 2022 году по программе отремонтировали 53 хабаровских двора.

- В рамках данной программы осуществляется благоустройство территории, являющейся общей дворовой территорией для четырех и более многоквартирных домов, расположенных по периметру участка, и фасады которых находятся в нормативном состоянии, - рассказали в мэрии.

Заявки и документы будут принимать с 24 ноября по 23 декабря в рабочее время. Чтобы заявка выиграла, на портале «Голос27» нужно пройти опрос и проголосовать за нужный объект. Отметим, программа была инициирована полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и поддержана губернатором Хабаровского края.

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