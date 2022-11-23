До конца года еще в 18 населенных пунктах Хабаровского края появится интернет Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил минцифры проработать вопрос по обеспечению интернетом малочисленных населенных пунктов. Речь идет о селах, поселках и деревнях, где живет 500-1000 человек. Сделать это необходимо до конца следующего года. В этом году интернет появится еще в 18 населенных пунктах региона.

Как отметил Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи края, в Вострецово, в Эльге и в Арсеньево уже подключили интернет. В тех местах, где нет оптических линий, тестируют альтернативный доступ к спутниковому интернету.

- Мы досрочно обеспечим 100-процентное покрытие сетью уровня 4G населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек. Поселения численностью от 100 до 500 человек планово, поэтапно подключим к интернету к 2030-му. Прошу обеспечить жителей всех населенных пунктов численностью свыше 500 человек качественным мобильным интернетом 4G до конца 2024 года! - сказал губернатор.

Как отметили власти, к 2030 году в регионе должно появиться в три раза больше IT-компаний и специалистов.

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