Хабаровский край вошел в десятку лучших по реализации проекта «Билет в будущее» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край вошел в топ-10 по реализации проекта «Билет в будущее». Это было сказано во время Всероссийского тематического форума. Проект запущен по распоряжению главы государства. Он входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» и нацпроект «Образование».

- Проект «Наставник на расстоянии» пошел в топ-3 по России. Его авторами стали учитель русского языка и литературы школы МБОУ СОШ №38 Хабаровска Анастасия Соболевская и методист, учитель-дефектолог КГБОУ «Школа №3» Комсомольска-на-Амуре Татьяна Король. В целом же по реализации проекта Хабаровский край вошел в десятку лучших регионов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В рамках проекта около шести тысяч школьников региона смогли попробовать себя в разных профессиях в этом году. Они проходили пробы на территории техникумов, колледжей и технопарков. Школьники изучили профессии и специальности с разных сторон и смогли более осознанно определиться с выбором будущей.

Проект было решено расширить в следующем году. Теперь в нем будут учитываться индивидуальные особенности учащихся еще на этапе прохождения базовой программы. Также будут расширять диагностику для детей с ограниченными возможностями здоровья и внедрять профориентационный минимум. В новом году лучшие практики объединят, а для всех школьников откроется собственный путь в выборе профессии.

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