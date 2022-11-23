20 миллионов рублей потратят на турбизнес Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На развитие туристической инфраструктуры в Хабаровском крае выделят 20 миллионов рублей на 2023 год. В 2022 году сумма финансирования составляла шесть миллионов рублей.

Поручение отдал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Средства пойдут на субсидии, выделяемые турбизнесу края на возмещение фактических затрат.

- Напомню, что конкурс по предоставлению субсидий проводится ежегодно. Благодаря этой поддержке предприниматели могут частично компенсировать средства, направленные на ремонт номерного фонда, изготовление и установку указателей, обустройство глэмпингов, покупку специального туристического снаряжения и обрудования, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

До 15 декабря в крае подведут итоги конкурса за 2022 год. До 1 января 2023 года всем победителям уже выплатят деньги. На получение субсидий в крае претендуют 22 предпринимателя, которые смогут возместить до 85 процентов своих расходов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.