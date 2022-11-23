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НовостиТуризм23 ноября 2022 11:43

20 миллионов рублей потратят на турбизнес Хабаровского края

Такое поручение отдал губернатор региона
Марина ГОНЧАРЕНКО
20 миллионов рублей потратят на турбизнес Хабаровского края

20 миллионов рублей потратят на турбизнес Хабаровского края

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На развитие туристической инфраструктуры в Хабаровском крае выделят 20 миллионов рублей на 2023 год. В 2022 году сумма финансирования составляла шесть миллионов рублей.

Поручение отдал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Средства пойдут на субсидии, выделяемые турбизнесу края на возмещение фактических затрат.

- Напомню, что конкурс по предоставлению субсидий проводится ежегодно. Благодаря этой поддержке предприниматели могут частично компенсировать средства, направленные на ремонт номерного фонда, изготовление и установку указателей, обустройство глэмпингов, покупку специального туристического снаряжения и обрудования, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

До 15 декабря в крае подведут итоги конкурса за 2022 год. До 1 января 2023 года всем победителям уже выплатят деньги. На получение субсидий в крае претендуют 22 предпринимателя, которые смогут возместить до 85 процентов своих расходов.

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