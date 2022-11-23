Инвесторы приняли участие в роуд-шоу в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло роуд-шоу для инвесторов. Предприниматели получили возможность послушать о перспективах вложения инвестиций в проекты, реализуемые в городе.

На мероприятии презентовали, в частности, проекты территорий опережающего развития (ТОР - прим. ред.). В качестве примера показали площадку «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Предприниматели ознакомились с условиями размещения в строящемся производственно-административном здании.

- Сегодня на трех площадках ТОР в Хабаровском крае - «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» - зарегистрировано 89 резидентов, из которых 18 зашли на территории в этом году. Это хороший результат. Вместе с тем мы проанализировали запросы со стороны бизнеса и пришли к выводу, что оказание резидентам государственной поддержки в части предоставления готовых производственных площадей - действенная мера для привлечения инвесторов, - сказал Максим Тарасов, первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2024 год. На 4,2 тысячи квадратных километров площади расположатся помещения, которые можно брать в аренду. Для резидентов будут действовать льготные тарифы: аренда с 50-процентной скидкой от рыночной стоимости и электроэнергия по 2,8 рубля за киловатт в час.

На сегодняшний день в «Ракитном» уже реализуются проекты 29 резидентов ТОР «Хабаровск». Уже вложено 5,5 миллиарда рублей частных инвестиций и трудоустроено более 500 человек. Планируется, что на площадке будут работать 1300 сотрудников.

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