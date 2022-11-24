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НовостиОбщество23 ноября 2022 22:53

Гостиницы Хабаровского края получают «звезды» при поддержке правительства

Помощь отелям оказывают из бюджетных средств
Александра ЯВИЩЕНКО
Гостиницы Хабаровского края получают «звезды» при поддержке правительства

Гостиницы Хабаровского края получают «звезды» при поддержке правительства

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гостиницы Хабаровского края должны проходить обязательную сертификацию каждые три года, в чем им помогает правительство региона. Проверку на «звездность» теперь можно выполнить за счет бюджетных денег. Помощь предпринимателям оказывает центр «Мой бизнес».

В Хабаровском крае туристическая отрасль начала быстро развиваться после того, как губернатор Михаил Дегтярев объявил о ее перезагрузке. Чтобы стимулировать ее развитие, в первую очередь нужно позаботиться о местах, где гости смогут остановиться во время визита в край и полноценно отдохнуть. Сейчас в регионе работают 217 сертифицированных отелей, «звездность» которых подтверждена. Процедура проверки стоит 50 тысяч рублей, но отельеры могут воспользоваться бюджетными средствами, тем самым сократив расходы и повысив прибыльность бизнеса.

- Свидетельство о классификации отеля - это официальный документ. Он гарантирует гостям получение того уровня сервиса и услуг, который соответствует заявленной категории или, проще говоря, «звездности» гостиницы, - объяснила Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Чтобы подать заявку на субсидию, нужно обратиться в ЦОУ «Мой бизнес». Получить поддержку можно будет и в следующем году.

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