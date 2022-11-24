Гостиницы Хабаровского края получают «звезды» при поддержке правительства
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Гостиницы Хабаровского края должны проходить обязательную сертификацию каждые три года, в чем им помогает правительство региона. Проверку на «звездность» теперь можно выполнить за счет бюджетных денег. Помощь предпринимателям оказывает центр «Мой бизнес».
В Хабаровском крае туристическая отрасль начала быстро развиваться после того, как губернатор Михаил Дегтярев объявил о ее перезагрузке. Чтобы стимулировать ее развитие, в первую очередь нужно позаботиться о местах, где гости смогут остановиться во время визита в край и полноценно отдохнуть. Сейчас в регионе работают 217 сертифицированных отелей, «звездность» которых подтверждена. Процедура проверки стоит 50 тысяч рублей, но отельеры могут воспользоваться бюджетными средствами, тем самым сократив расходы и повысив прибыльность бизнеса.
- Свидетельство о классификации отеля - это официальный документ. Он гарантирует гостям получение того уровня сервиса и услуг, который соответствует заявленной категории или, проще говоря, «звездности» гостиницы, - объяснила Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.
Чтобы подать заявку на субсидию, нужно обратиться в ЦОУ «Мой бизнес». Получить поддержку можно будет и в следующем году.
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