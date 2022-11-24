Доигрался: парню грозит срок за украденную игровую приставку

Хабаровчанин может сесть на пять лет за кражу арендованной консоли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровска опубликовал объявление об аренде игровой консоли. На его предложение откликнулся молодой человек. Он взял приставку на день, но в назначенное время не вернул ее. На звонки и сообщения арендатор не отвечал, поэтому хозяин консоли вынужден был обратиться к правоохранителям. Он оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали ранее не судимого 21-летнего подозреваемого. По месту его проживания полицейские изъяли консоль и вернули владельцу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде до окончания расследования.

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