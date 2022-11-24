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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 23:20

Доигрался: парню грозит срок за украденную игровую приставку

Хабаровчанин может сесть на пять лет за кражу арендованной консоли
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчанин может сесть на пять лет за кражу арендованной консоли

Хабаровчанин может сесть на пять лет за кражу арендованной консоли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровска опубликовал объявление об аренде игровой консоли. На его предложение откликнулся молодой человек. Он взял приставку на день, но в назначенное время не вернул ее. На звонки и сообщения арендатор не отвечал, поэтому хозяин консоли вынужден был обратиться к правоохранителям. Он оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали ранее не судимого 21-летнего подозреваемого. По месту его проживания полицейские изъяли консоль и вернули владельцу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде до окончания расследования.

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