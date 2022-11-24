Основы программирования начали преподавать в детсадах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском детсаду №40 ребятам начали преподавать дополнительную развивающую общеобразовательную программу «РобоКод». Она направлена на развитие у детей технической смекалки. Для краевой столицы это новый проект. Он организован в рамках сотрудничества между детсадом №40 и региональным центром технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб».

В саду сформировали две группы по 12 детей старшего дошкольного возраста. Дважды в неделю они изучают основы программирования и построения алгоритмов в легкой игровой форме. Дети учатся планировать свои действия с учетом времени, в обстановке конкуренции.

- Такие занятия закладывают основы системного мышления, помогают формированию личностных, коммуникативных и познавательных навыков, прививают детям интерес к техническому творчеству, - сказала Виктория Кондратенко, начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска.

Программа рассчитана на год. По ее результатам примут решение, стоит ли ее внедрять в другие дошкольные учреждения города.

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