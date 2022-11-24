За прошедший год скорость 4G у «Билайна» в Хабаровске выросла до двух раз

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Оператор связи «Билайн» продолжает успешно развивать связь четвертого поколения на территории Хабаровского края. В результате ряда примененных технических решений средняя скорость 4G совокупно за прошедший год в Хабаровске выросла в два раза, а в Комсомольске-на-Амуре - в 1,5 раза*.

Так, например, этой осенью «Билайн» провел локальное улучшение скоростных характеристик и емкости сети 4G LTE.

Техническими специалистами «Билайна» были специально выбраны локации, где, согласно мониторингу работы сети, требовались дополнительные модернизация и усиление показателей скорости и пропускной способности. Улучшения коснулись жилых домов и административных зданий Кировского, Центрального, Индустриального, Железнодорожного районов Хабаровска, в том числе территории вблизи стадиона «Нефтяник», краевого дворца хоккея с мячом «Ерофей», ТЦ Smile Mart и крупного мебельного магазина на Индустриальной, а также возле супермаркетов сети «Пеликан» на улицах Кубяка, Большой, лодочной станции №7 и ряда других социальных и торговых объектов.

На данных участках было применено техническое решение, которое позволяет настроить сеть так, чтобы большее число пользователей одновременно могло пользоваться мобильным интернетом на больших скоростях.

Для наглядности данное улучшение можно сравнить с расширением проезжей части - вместо двухполосной дороги построили скоростное трехполосное шоссе. Такое решение особенно актуально и показывает наиболее высокие результаты в тех населенных пунктах, где плотная застройка вышками связи и большое число абонентов. Например, в Хабаровском крае это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, но улучшения также заметны и в небольших населенных пунктах: в селах Тополево, Скворцово, имени Максима Горького, Гаровка-1, Ракитное, Ильинка, Рощино, Галкино, Малышево, Князе-Волконское, Казакевичево, поселках Мухен, Переяславка, Высокогорный, Дормидонтовка, Токи, Харпичан.

- Безусловно, скорость мобильного интернета - это один из самых очевидных для абонента показателей эффективности работы сети. Но в то же время мы не стремимся показывать ее сверх значения, хотя такие тоже имеются на отдельных территориях в Хабаровском крае. Как показывают исследования**, для комфортного пользования мобильным интернетом и решения стандартных повседневных задач достаточно скорости в 8-10 Мбит/с, - комментирует итоги проделанной работы директор хабаровского отделения «Билайна» Ярослав Сперанский.

- Мы в «Билайне» считаем, что гораздо важнее добиться позитивного пользовательского опыта за счет стабильности работы сети, обеспечения достаточной скорости и емкости, применения актуальных и своевременных настроек и, конечно, создания коврового покрытия сети, когда 4G остается с абонентом в различных жизненных ситуациях. Проводя подобные улучшения, мы не только растем в скорости, но и создаем задел на сети для дальнейшего роста числа абонентов и их активности, - подытожил Ярослав.

* по результатам проведенного выездного тестирования 4G «Билайн» в Хабаровском крае в октябре 2022 к октябрю 2021 года.

**в 2022 году аналитическое агентство Telecom Daily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия» провело тестирование связи в крупных городах России. Исследование проходило в туристических и популярных местах, где традиционно отмечается повышенная нагрузка на сеть. По данным агентства, для комфортного пользования основными мобильными сервисами абоненту достаточно скорости интернета 5-10 Мбит/с, при этом скорость «Билайна» в исследуемых локациях часто была выше данного показателя. Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ Telecom Daily