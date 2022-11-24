В Хабаровском районе семьям мобилизованных передали партию дров для отопления Фото: Правительство Хабаровского края

После запуска горячей линии по вопросам помощи семьям мобилизованных жителей Хабаровского края поступило большое количество запросов о помощи с подготовкой к отопительному сезону. Раньше вопросом заготовки древесины для отопления занимались мужчины, но теперь они уехали.

- 23 ноября представители деревообрабатывающего предприятия «Национальная община «Чуин» бесплатно передали дрова для семей мобилизованных граждан в село Анастасьевка. Помощь по колке и распилу дров жителям оказывают волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что обратиться за помощью могут родственники мобилизованных по номеру единой горячей линии 122.

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