Центру управления регионом Хабаровского края исполнилось два года Фото: ЦУР Хабаровского края

С начала работы Центра управления регионом (ЦУР) Хабаровского края прошло два года. Он был создан 23 ноября 2020 года. Сотрудники ведомства обработали за это время больше 60 тысяч обращений жителей в соцсетях, организовали работу по созданию официальных аккаунтов региональных ведомств.

Специалисты ЦУР ежедневно регистрируют сотни обращений, обрабатывают их и перенаправляют профильным ведомствам. Это ускоряет работу всех органов власти, позволяет быстрее решать проблемы жителей края. За два года среднее время первичного ответа на сообщения составило около пяти часов.

Сейчас все ведомства представлены в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере «Телеграм». В начале 2021 года официальных пабликов насчитывалось меньше 140, а сейчас их уже больше 250. Аналогичная работа проведена с аккаунтами глав городов и районов.

- В самом начале на сообщения от жителей отвечали только органы исполнительной власти края и муниципалитеты. Но сейчас мы наладили взаимодействие даже с федеральными структурами: ПФР, краевым Росприроднадзором и другими, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

В первый год работы большая часть обращений была связана с ремонтом дорог и благоустройством. В этом было много обращений по поводу общественного транспорта и ЖКХ. Самой популярной площадкой у пользователей стал «Телеграм». Около 43% обращений поступают через эту платформу. Доля «ВКонтакте» составила 35%, а «Одноклассников» - 22%.

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