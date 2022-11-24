Интраназальную вакцинацию от коронавируса выбирают жители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края начали активнее вакцинироваться с появлением интраназальной вакцины. В октябре в регион поступило 150 тысяч насадок-распылителей, которые распределили по всем медицинским организациям. Такой способ применения препарата подходит только для ревакцинации.

- Если прошло больше полугода с момента последней прививки, нужно ревакцинироваться. Это поддерживает иммунитет к вирусу. «ГамКовидВак» («Спутник V») доступен для первичной вакцинации и ревакцинации. Повторную прививку можно делать как внутримышечно, так и интраназально. Последний способ безболезненный, что удобно как для медиков, так и для пациентов, - рассказала Анна Кузнецова, представитель минздрава Хабаровского края.

Перед повторной вакцинацией нужно сходить к терапевту на плановый осмотр. Использовать препарат разрешено с 12 лет. Особенно важно поддерживать иммунитет тем, у кого есть хронические болезни, и людям старше 65 лет.

Прививки от коронавируса уже получили почти 787 тысяч жителей региона. В крае работает 143 пункта вакцинации, семь из них - мобильные.

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