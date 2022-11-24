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НовостиЗдоровье24 ноября 2022 0:55

Интраназальную вакцинацию от коронавируса выбирают жители Хабаровского края

Вакцины для повторной иммунизации доступны во всех медицинских учреждениях региона
Александра ЯВИЩЕНКО
Интраназальную вакцинацию от коронавируса выбирают жители Хабаровского края

Интраназальную вакцинацию от коронавируса выбирают жители Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края начали активнее вакцинироваться с появлением интраназальной вакцины. В октябре в регион поступило 150 тысяч насадок-распылителей, которые распределили по всем медицинским организациям. Такой способ применения препарата подходит только для ревакцинации.

- Если прошло больше полугода с момента последней прививки, нужно ревакцинироваться. Это поддерживает иммунитет к вирусу. «ГамКовидВак» («Спутник V») доступен для первичной вакцинации и ревакцинации. Повторную прививку можно делать как внутримышечно, так и интраназально. Последний способ безболезненный, что удобно как для медиков, так и для пациентов, - рассказала Анна Кузнецова, представитель минздрава Хабаровского края.

Перед повторной вакцинацией нужно сходить к терапевту на плановый осмотр. Использовать препарат разрешено с 12 лет. Особенно важно поддерживать иммунитет тем, у кого есть хронические болезни, и людям старше 65 лет.

Прививки от коронавируса уже получили почти 787 тысяч жителей региона. В крае работает 143 пункта вакцинации, семь из них - мобильные.

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