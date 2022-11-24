ООО «Транснефть - Дальний Восток» транспортировало 300 миллионов тонн нефти по ВСТО-2 в направлении порта Козьмино в Приморском крае с момента начала эксплуатации второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ТС ВСТО-2) в 2012 году.

В настоящее время ведется увеличение пропускной способности нефтепровода за счет оснащения оборудованием для ввода противотурбулентных присадок (ПТП) двух нефтеперекачивающих станций (НПС) - №36, №38 - в Хабаровском и Приморском краях. С помощью ПТП происходит снижение гидравлического сопротивления и гашение турбулентных завихрений потока перекачиваемого сырья. ПТП также способствуют уменьшению энергозатрат и не оказывают влияние на качество нефти.

Для повышения надежности эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы нефтепроводной системы ведутся плановые мероприятия по расширению резервуарного парка на НПС №34 в Хабаровском крае и НПС №41 в Приморском крае. Также осуществляется строительство двух резервных ниток подводных переходов магистрального нефтепровода через реку Тунгуска в Еврейской автономной области и реку Хор в Хабаровском крае.

Справочно:

Транспортировка нефти по ВСТО-2 началась в декабре 2012 года. Символический пуск нефтепровода осуществил президент ПАО «Транснефть» Н. П. Токарев. В режиме видеоконференции в мероприятии принимал участие президент Российской Федерации В. В. Путин.

Ввод в эксплуатацию трубопроводной системы ВСТО-2 стал мощным стимулом для дальнейшего развития нефтяной отрасли. Его реализация позволила диверсифицировать маршруты экспорта российских энергоресурсов, открыла для отечественной нефтяной промышленности потенциал рынков АТР, содействовала укреплению энергетической безопасности России.

Сорт ESPO (ВСТО), который образован из сортов нефти сибирских и восточно-сибирских месторождений, транспортируется ООО «Транснефть - Дальний Восток» от НПС №21 в Сковородинском районе Амурской области в направлении нефтеналивного порта Козьмино и на два нефтеперерабатывающих завода: в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

Трубопроводная система проходит по четырем регионам Дальнего Востока: Амурской, Еврейской автономной областям, Хабаровскому и Приморскому краям. Общая протяженность ВСТО-2 составляет 2047 километров, в направлении Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода построен и функционирует нефтепровод-отвод протяженностью 294 километра.

На территории четырех субъектов Российской Федерации возник мультипликативный экономический эффект: создано четыре тысячи рабочих мест, значительные налоговые отчисления поступают в региональные бюджеты, получила развитие инфраструктура отдаленных территорий. Нефтепроводное предприятие реализует благотворительную программу, с 2012 года на эти цели направлено 1,2 миллиарда рублей.