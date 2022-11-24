Тело доставали из расплющенной машины: две легковушки разбились в лобовом столкновении

Женщина погибла в аварии под Хабаровском 23 ноября Фото: Прокуратура Хабаровского края

Авария на трассе Некрасовка - Ильинка стала настоящим ночным кошмаром для спасателей, которые приехали на срочный вызов. Перед ними предстала жуткая картина - две иномарки буквально сплющились от лобового удара. Казалось, что выжить после такого было просто невозможно.

23 ноября около 19:30 женщина 37 лет за рулем «Хонды Везел» ехала из села Дружба в Хабаровск. Отъехав всего пару километров от поселка, она потеряла бдительность и выехала на встречку. Спустя секунду иномарка влетела в «Тойоту Короллу Спасио», которая ехала навстречу.

- В результате лобового столкновения 42-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась на месте до приезда медиков. Оба водителя были трезвы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Разбитая машина после лобового удара Фото: Прокуратура Хабаровского края

Оба водителя были доставлены в больницу. После осмотра врачи отправили женщину, выехавшую на встречку, на амбулаторное лечение, а водителя «Тойоты» с травмами оставили в больнице.

Прокуратура Хабаровского района контролирует следственную проверку по факту гибели человека в ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что соблюдение ПДД позволит избежать аварий, сохранить свою и жизни других участников дорожного движения.

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