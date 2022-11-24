В хабаровском детсаду №78 собрали посылку для участников СВО Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходит акция «Тепло родного дома». Ее цель - поддержать военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне военной спецоперации. В детсаду №78 сбор гумпомощи для солдат начался 14 ноября. Воспитанники нарисовали для военнослужащих рисунки, которые поднимут настроение нашим землякам. Родители и сотрудники детсада организовали сбор предметов первой необходимости для участников СВО.

- Вся оказанная помощь передана в пункты сбора в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Благодарим искренне каждого, кто откликнулся и внес свой вклад, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Всего за неделю удалось собрать несколько коробок с теплой одеждой, лекарствами, средствами для оказания первой помощи.

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