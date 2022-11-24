Трещины на стенах и потолках: хабаровскую школу закрыли из-за ужасного состояния

В Хабаровске закрылась школа №39 из-за появившихся трещин на стенах Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Детей из хабаровской школы №39, которая находится на Строительной, 12, распределили в другие учреждения. Причиной этому стали трещины, которые появились на несущих стенах и потолках здания. Детям стало небезопасно здесь находиться в помещении, поэтому школу было решено закрыть на ремонт.

- Школа №39 участвует в отборе на федеральную субсидию по программе капремонтов, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Работы планируют начать в 2024 году, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Часть учеников перевели в первый корпус школы №39 на Краснореченской, 19, а другую - в школу №46 на Артемовской, 86 А.

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