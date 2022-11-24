Михаил Дегтярев: Наш имущественный комплекс оценивается в 130 миллиардов рублей

В Хабаровском крае прошло расширенное заседание правительства Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в расширенном заседании правительства, во время которого участники обсудили управление и распоряжение краевой государственной собственностью.

- Наш имущественный комплекс оценивается в 130 миллиардов рублей. В него входят 6,5 тысячи объектов недвижимости и 4,4 миллиона единиц движимого имущества, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, приватизация, продажа и передача в аренду имущества, принадлежащего краю - эффективный способ увеличения доходов в бюджет. Недвижимость используется для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых.

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