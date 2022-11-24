Михаил Дегтярев: Наш имущественный комплекс оценивается в 130 миллиардов рублей

В Хабаровском крае прошло расширенное заседание правительства Фото: Александр Янышев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в расширенном заседании правительства, во время которого участники обсудили управление и распоряжение краевой государственной собственностью.
- Наш имущественный комплекс оценивается в 130 миллиардов рублей. В него входят 6,5 тысячи объектов недвижимости и 4,4 миллиона единиц движимого имущества, - сказал Михаил Дегтярев.
По словам главы региона, приватизация, продажа и передача в аренду имущества, принадлежащего краю - эффективный способ увеличения доходов в бюджет. Недвижимость используется для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru