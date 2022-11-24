Юные футболисты Хабаровского края примут участие в «Кубке Колыванова» Фото: Правительство Хабаровского края

Турнир «Кубок Колыванова» по футболу состоится в Москве. Он пройдет с 3 по 8 января 2023 года. Участвовать в соревнованиях будут юные спортсмены Хабаровского края, которые вошли в состав дальневосточной сборной. Основу команды составят игроки «Академии Искра» из Хабаровска и Комсомольска. Также в состав сборной вошли ребята из Благовещенска, Владивостока, Находки и Южно-Сахалинска.

- Впервые команда из ДФО завоевала пропуск на «Кубок Колыванова». Ребята получили эту возможность на отборочном турнире в марте. Тогда мы обыграли всех соперников. А вот в финале были и неудачи. В итоге мы завоевали серебро. В январе тоже хотим показать достойный результат, - сказал Дмитрий Лукьянов, главный тренер футбольной академии «Искра».

Перед поездкой на турнир «Кубок Колыванова» для дальневосточной команды пройдут тренировочные сборы в Хабаровске.

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