Хабаровчанин пытался сжечь заживо свою сожительницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

44-летний житель Кировского района перебрал с алкоголем. Когда градус ударил в голову, он начал ругаться со своей сожительницей. Его эмоции зашкаливали, и тогда, не придумав ничего лучше, он вышел на улицу и поджег веранду деревянного дома, в котором находились люди.

- Все, кто был в здании, успели выйти на улицу. Обошлось без пострадавших, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело за поджог и покушение на убийство. Расследование заняло почти год. Сейчас материалы дела передали в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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