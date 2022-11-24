Это не мое, я нашел: полицейские нашли большой «улов» в багаже у пассажира автобуса

Мужчина пытался незаконно перевезти 41 контейнер с черной икрой в Хабаровском крае
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Сотрудники Госавтоинспекции патрулировали дорогу Николаевск - Селихино. Они остановили маршрутку, чтобы проверить багажное отделение. В одной из сумок правоохранители нашли 41 контейнер с черной икрой. Общий вес деликатеса составил 20,5 килограмма. Позже стало ясно, что сумка принадлежала 24-летнему пассажиру автобуса.
- По словам мужчины, он нашел икру на берегу Амура в селе Нижнетамбовское и решил забрать себе, чтобы потом съесть, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
41 контейнер с черной икрой
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
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