Михаил Дегтярев обозначил приоритеты для развития экономической политики в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев

Во время расширенного заседания правительства, которое прошло 23 ноября, участники обсудили реализацию приоритетного направления развития края «Интересная работа. Достойная зарплата» и его опорного проекта «Новый инвестиционный цикл».

- Активизация инвестиционной активности - это системная антикризисная задача. Инвестиционная повестка - ключевая для нашей экономической политики на ближайшие годы. Нам нужно разогреть, нарастить инвестиции по всем направлениям, - сказал Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае запущен процесс реформирования инвестиционных процессов. Это упростит компаниям взаимодействие с региональными органами власти и сделает условия для вложений более привлекательными. В регионе действует много инструментов поддержки инвестиций, благодаря которым помощь получают 154 проекта с объемом заявленных вложений около 520 миллиардов рублей. Несмотря на санкции, работа в этом направлении продолжается. Правительство разрабатывает новые меры поддержки инвесторов.

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