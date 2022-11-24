«Черная пятница»: хабаровчане могут купить смартфоны за полцены в салонах Tele2

«Хабаровск - Tele2», российский оператор мобильной связи, запустил «Черную пятницу» в салонах связи Хабаровска и предлагает приобрести смартфон за полцены в комплекте с выгодным тарифом и комплексной страховкой гаджета.

По данным опроса SuperJob, в 2022 году гаджеты вновь вошли в топ-5 наиболее желанных покупок россиян на сезонной распродаже «Черная пятница». Предложение Tele2 направлено на тех пользователей, которые хотят обновить свой смартфон и сэкономить. В рамках акции «Черная пятница» скидка 50% действует при покупке в одном чеке гаджета, тарифа «Мой онлайн+» на три месяца и страховки «Комплекс Плюс».

В акции участвуют сразу три популярные модели Xiaomi: Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi A1+. А также смартфоны набирающего популярность бренда Infinix: Smart 6, Smart 6 HD, Smart 6 Plus, HOT 11S, HOT 12 Play, HOT 20i, NOTE 12. Это стильные и доступные гаджеты с ярким большим экраном, мощным аккумулятором и умной камерой со множеством режимов.

По данным отчета агентства маркетинговых исследований Canalys, компания Xiaomi стала самым успешным китайским поставщиком смартфонов на мировом рынке в III квартале 2022 года. Вендор также занимает третье место в мире по результатам исследования IDC. Согласно отчету аналитической компании Counterpoint, в том же отчетном периоде Xiaomi стала вторым по величине поставщиком в Европе благодаря значительному росту в России. Вендор является лидером по числу поставленных устройств на российском рынке по данным аналитического центра GS Group. Помимо этого, Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов в розничной сети Tele2.

В компании уверены, что это предложение будет особенно востребовано в текущей ситуации. Сегодня клиентский опыт использования смартфонов изменился. Если пять лет назад среднестатистический срок жизни устройства был около года, то сейчас он увеличился до двух с половиной - трех лет. На фоне удорожания смартфонов на рынке пользователи стали больше заботиться о своих гаджетах, беречь их от повреждений и подключать продукты для защиты.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

- Мы продолжаем разрабатывать интересные предложения для наших клиентов. В преддверии крупнейшей распродажи года мы также запустили «Черную пятницу» в наших салонах и предлагаем посетителям принять участие в ней. Хабаровчане могут выгодно приобрести смартфон себе и приготовить оригинальные подарки родным и близким к приближающемуся Новому году. «Черная пятница» продлится до 4 декабря 2022 года.