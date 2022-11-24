Снежный циклон придет в Хабаровский край 25 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске 25 ноября порадует жителей краевой столицы обилием снега. Осадки ожидаются ближе к обеду. На дорогах города опять будет скользко, а это может стать причиной больших пробок, особенно в часы пик. Ночью температура воздуха опустится от -13 до -15, а днем прогреется максимум до -3 градусов. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

В центральной части края местами ожидается небольшой снег, а на дорогах - гололед. Ночью температура упадет до отметок от -11 до -29, а днем столбик термометра покажет от -12 до +3. Сила ветра - до 13 метров в секунду.

На юге и севере Хабаровского края ожидается ветреная погода, до 14 метров в секунду, а на Охотском побережье до 20 метров. В южных районах днем ожидается снегопад и наледь на дорогах. Температура ночью от -10 до -15, а днем от -2 до +3, местами от ноля до -5 градусов. На севере столбик термометра покажет ночью от -14 до -25, а днем от -7 до -21 градуса.

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