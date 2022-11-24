Хабаровские аниматоры представят свой проект Президентскому фонду культурных инициатив

Хабаровские аниматоры представят свой проект в Президентском фонде культурных инициатив Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские аниматоры из студии «Мечталет» 25 ноября выступят в креативно-образовательном центре Президентского фонда культурных инициатив в Москве. Авторы представят проект «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Также они расскажут свою историю о том, как получили грант от фонда в размере 7,1 миллиона рублей. Они надеются, что это поможет другим достичь своей цели.

Проект, который представят в столице, будет продемонстрирован в виде передвижной выставки-экспозиции «Невельской. Плоды воображения». Также аниматоры проведут творческие встречи и покажут короткометражный анимационный фильм в стиле аниме. На мероприятии состоится премьера его тизера.

- Просветительская и историческая формы сочетаются в анимации с интересной и творческой подачей. Уверен, мультфильм найдет отклик у старшего и молодого поколения, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Напомним, команда «Мечталет» - участник креативного кластера нашего региона. В 2021 году их мультсериал «Спина к спине» попал на международные стриминговые сервисы.

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