Нашла схрон в шкафу: женщина обокрала подругу в Хабаровске

Хабаровчанка украла 80 тысяч рублей у подруги Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Железнодорожного района пригласила в гости подругу. Женщины хорошо провели время. Когда приятельница ушла, хозяйка квартиры обнаружила пропажу 80 тысяч рублей. Деньги лежали в шкафу. Видимо, гостья воспользовалась моментом, когда подруга была чем-то отвлечена, и забрала наличку. Хабаровчанка написала заявление в полицию.

- Во время расследования 33-летняя подозреваемая была задержана. По ее словам, деньги она потратила на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу на подозреваемую завели уголовное дело. Она может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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