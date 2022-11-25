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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 22:20

Телевизор за бутылку: житель Колымы пошел на преступление, чтобы раздобыть деньги на выпивку

Житель Колымы осужден за кражу с проникновением
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Колымы осужден за кражу с проникновением

Житель Колымы осужден за кражу с проникновением

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель поселка Сеймчан искал деньги, чтобы купить очередную бутылку крепкого. Ничего не придумав лучше, он взломал деревянную дверь в чужую квартиру. На тот момент хозяев не было дома. Осмотревшись, мужчина решил забрать ЖК-телевизор. Владелец квартиры, придя домой, обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию.

- Подозреваемого задержали. Ему выдвинули обвинение в краже с незаконным проникновением в чужую квартиру. Дело передали в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Судья приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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