Пять новых Парт Героев открыли в Хабаровске Фото: er.ru

В Хабаровске открыли пять новых «Парт Героев» в рамках проекта «Новая школа». Суть его в том, чтобы в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших мужество. На таких столах напечатан QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой получают ученики за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.

- Мы хотим сохранить память о мужестве человека, ведь память - это наш вечный хранитель, - сказала Ольга Мироманова, депутат закдумы Хабаровского края.

Три парты появились в гимназии №3. Первая посвящена герою Великой Отечественной войны Михаилу Панькову. Вторая открыта в честь старшего лейтенанта Иннокентия Хуторского - участника СВО. Третья носит имя майора ФСБ Андрея Косаря, который погиб при выполнении боевой задачи в Чеченской Республике.

Еще одну «Парту Героя» установили в школе №85 в честь Ивана Барыкина. Выпускник Хабаровского погранинститута служил в Ингушетии. А в честь воина-афганца Владимира Бурыкина открыли парту в школе №12.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.