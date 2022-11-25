Российская компания освоит золоторудное месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае

Российская компания освоит золоторудное месторождение Чульбаткан Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с вице-президентом компании «Полюс» Сергеем Журавлевым. Предприятие планирует начать разработку золоторудного месторождения Чульбаткан. Стороны обсудили социально-экономическое сотрудничество.

- ПАО «Полюс» будет разрабатывать одно из богатейших золоторудных месторождений - Чульбаткан. Это позволит вернуть перспективное месторождение в промышленное освоение, привлечь в край дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что Хабаровский край обладает обширными залежами олова, меди и драгоценных металлов. В 2021 году регион занял третье место в ДФО и стал четвертым в стране по добыче золота. За год объемы добытого драгметалла составили почти 27 тонн. В этом году прогнозируются аналогичные показатели.

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