С 1 декабря магаданцы смогут бесплатно доехать к лыжной трассе Фото: мэрия Магадана

С 1 декабря для магаданских лыжников введут бесплатный проезд в автобусе №5. Он будет курсировать по маршруту «Автовокзал - «Снежная Долина». Без оплаты за проезд жители областного центра смогут добраться до места катания вместе со спортивным инвентарем.

- Бесплатным проездом можно воспользоваться как в будни, так и выходные дни. Действовать такая акция будет до окончания зимнего сезона, - рассказали в горспорткомитете Магадана.

Напомним, что лыжная трасса оборудована в районе остановки «Черемушки». Это одно из самых популярных мест для активного зимнего отдыха у магаданцев.

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