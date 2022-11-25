Конференция «PRO социальный бизнес» прошла в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла конференция «PRO социальный бизнес». Предприниматели, представители власти и общественники обсудили вопросы социального бизнеса, поделились опытом. Участие приняли 35 предпринимателей в разных отраслях. Они подняли темы финансовой и имущественной поддержки, налоговых льгот, получения лицензий, включения в реестр социальных предпринимателей. На многие вопросы сразу ответили представители отраслевых министерств.

- Краевой центр «Мой бизнес» предоставляет социальным предпринимателям и специальные меры поддержки. Уже второй год бизнесмены могут получить гранты до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Наши фонды - Гарантийный фонд Хабаровского края, Фонд поддержки МСП - предоставляют льготы на получение займов. Также мы каждый год проводим региональный этап конкурса «Лучший социальный предприниматель года». Победителей рекомендуют на участие в федеральном этапе, где они смогут представить свои проекты на всю страну, - сказала Екатерина Чабан, директор центра «Мой бизнес».

Социальными могут стать предприятия, которые трудоустраивают социально уязвимых жителей, продают товары, работы и услуги, предоставляемые такими сотрудниками. Также в категорию попадают компании, которые производят товары или предоставляют услуги для уязвимых категорий граждан, а также в ходе работы решают проблемы таких людей.

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