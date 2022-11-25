Так и быть: «Коммунальник» заменил изношенный электрокабель после вмешательства прокуратуры

Прокуратура помогла обновить линию электропередачи в Хабаровском крае Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Представители прокуратуры проверили состояние линий электропередачи в Аяно-Майском районе. Оказалось, что некоторые участки сети были сильно изношены. Без света рисковали остаться четыре населенных пункта. Аварийное состояние линий вынудило прокуратуру направить иск в суд.

- Требования были удовлетворены. Муниципальное предприятие «Коммунальник» обязали заменить изношенные провода, протяженность которых составила 3,7 километра, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ответчик согласился с решением Николаевского-на-Амуре городского суда. Ресурсоснабжающая организация в короткие сроки обновила ветхие участки электросети. Теперь линия электропередачи готова к зиме и работает без сбоев.

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