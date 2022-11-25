Комиссия провела рейд по проблемным долгостроям Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Минстрой Хабаровского края и администрация Хабаровска организовали совместный рейд по проблемным долгостроям города. Они побывали на двух стройплощадках, где посмотрели, как продвигаются работы на потенциально проблемных домах, которые могут пополнить Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО).

Один из осмотренных объектов - три дома на Панфиловцев в Индустриальном районе. «Застройщик-ДВ» начал строительство в 2012 году. По данным отчетности, за третий квартал 2022 года по объекту заключено 226 договоров с дольщиками, в том числе 217 на жилые помещения. В ходе проверки было установлено, что сейчас ведутся работы по вводу коммуникаций, монтажу плит перекрытия, покрытия. Но из-за недостатка денег и работников, а также неполучения разрешительных документов остальные работы приостановлены. Представитель застройщика сказал, что дома будут сданы до конца 2023 года при условии допфинансирования, которое можно получить при продаже свободных квартир в строящихся домах.

Второй объект, который проинспектировала комиссия, - жилой дом на Флегонтова. Его строительство началось в 2010 году. По представленной застройщиком информации, из 120 квартир в строящемся доме нереализованными остаются около 30 из них. Также имеются свободные нежилые помещения и места для парковки. Сдать объект в эксплуатацию планируется также до конца 2023 года при условии продажи свободных квартир. Застройщику не раз рекомендовали представить график достройки объекта с разбивкой по видам работ. В документе нужно было указать организации, привлеченные к строительству. Но застройщик так и не представил документацию.

- Мы не исключаем, что дом на Флегонтова может быть включен в ЕРПО. Для этого председателю ПЖСК рекомендовано зарегистрироваться в системе на сайте наш.дом.рф и внести достоверную информацию. Мы уже подготовили информацию на запрос публично-правовой компании «Фонд развития территории», - сказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Хабаровского края.

Всего в 2022 году было достроено и введено в эксплуатацию шесть потенциально проблемных объектов. В их числе дома застройщиков «Трансстроймонтаж» (29 договоров с дольщиками), «Домострой» (85), «Зодчий» (64), «Фонд жилищного строительства» (153), «СвойДом» (34), «РегионЖилье» (140).

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