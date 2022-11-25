В Хабаровске прошла презентация белорусского автобуса «МАЗ-203»
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровским перевозчикам показали автобус белорусского производства «МАЗ-203». Машина проехала тысячи километров из Москвы в краевую столицу, по дороге заезжая в другие города. Если новая техника заинтересует российских перевозчиков, они смогут пополнить свои автопарки в ближайшее время. Автобус рассчитан на 110 мест, соответствует стандарту Евро 5. Машина экологичная, с низкой посадкой, хорошо выдерживает сильные морозы. Все запчасти и комплектующие производятся в Беларуси, поэтому санкции на выпуск техники не повлияют.
- Глава города Сергей Кравчук поручил обновить общественный транспорт до 2026 года. Для комфорта и безопасности хабаровчан мы должны добиться того, чтобы автобусы не были старше 10 лет, – сказал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи Хабаровска.
По словам представителя мэрии, в краевой столице около 200 автобусов нуждаются в замене. Характеристики «МАЗ-203» сравнят с моделями техники других производителей и только потом примут решение о том, какие машины закупят для города.
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