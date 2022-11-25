Горнолыжный комплекс Хабаровского края «Холдоми» получил премию «Горы России» Фото: @puntus_khv
Фото: Социальные сети
Горнолыжный комплекс «Холдоми» получил премию «Горы России» как лучший отель горнолыжного курорта на Дальнем Востоке.
- Это единственный в округе комплекс с собственной жилой инфраструктурой. Здесь можно остановиться на несколько дней, чтобы не тратить время на дорогу из дома и обратно, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.
Напомним, что «Холдоми» расположен всего в 40 километрах от Комсомольска. Из Хабаровска до него можно добраться примерно за шесть часов. Горнолыжный комплекс состоит из трех основных канатных дорог, нескольких вспомогательных и трасс разного уровня сложности. Недавно здесь открыли самую современную среди всех стран СНГ гондольную канатную дорогу.
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