Горнолыжный комплекс Хабаровского края «Холдоми» получил премию «Горы России» Фото: @puntus_khv Фото: Социальные сети

Горнолыжный комплекс «Холдоми» получил премию «Горы России» как лучший отель горнолыжного курорта на Дальнем Востоке.

- Это единственный в округе комплекс с собственной жилой инфраструктурой. Здесь можно остановиться на несколько дней, чтобы не тратить время на дорогу из дома и обратно, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Напомним, что «Холдоми» расположен всего в 40 километрах от Комсомольска. Из Хабаровска до него можно добраться примерно за шесть часов. Горнолыжный комплекс состоит из трех основных канатных дорог, нескольких вспомогательных и трасс разного уровня сложности. Недавно здесь открыли самую современную среди всех стран СНГ гондольную канатную дорогу.

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