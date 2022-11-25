Голосование за лучшего дворового тренера началось в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

25 ноября в Хабаровском крае началось голосование за лучшего дворового тренера на портале «Голос 27» в сервисе «Люди решают». Отдать голос можно до 9 декабря. Заявки на участие подали 11 народных спортивных наставников из Хабаровского, Ванинского, Аяно-Майского, Солнечного, Бикинского, Нанайского, Амурского, Николаевского, Охотского районов и района имени Лазо. Итоги голосования подведут 15 декабря.

- Чтобы воспитать здоровое и спортивное поколение, нужно организовать для детей и подростков качественный спортивный досуг. Этим летом стартовал проект «Дворовый тренер». Его основная задача - сделать массовый спорт доступным, дать толчок дальнейшему его развитию, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

В Хабаровском крае в проекте участвуют 27 тренеров из 15 районов. За все время они провели около 300 соревнований и примерно две тысячи бесплатных тренировок.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.