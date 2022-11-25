«Черная пятница» началась в аэропорту Хабаровска

«Черная пятница» началась в аэропорту Хабаровск Фото: пресс-служба аэропорта Хабаровск

В международном аэропорту Хабаровска объявили начало «Черной пятницы». Любой желающий может получить скидку 20% на любую сувенирную продукцию.

- Предложение будет действовать всего три дня - с 25 по 27 ноября 2022 года. В акции участвуют фирменные кружки, термосы, рюкзаки, сумки. Скидки распространяются на все товары, которые есть в каталоге на официальном сайте, - рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровск.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно заказать понравившуюся продукцию онлайн. Забрать покупки можно будет в терминале внутренних авиалиний на первом этаже, где находится точка упаковки багажа.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.