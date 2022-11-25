Передвижная звонница появилась в хабаровском Елизаветинском храме Фото: Хабаровская епархия

В Елизаветинский храм часто приходят подростки с расстройствами аутистического спектра, воспитанники интернатов для инвалидов, школьники и студенты. Теперь дети и подростки смогут позвонить в колокола во время экскурсий, не поднимаясь по лестнице к основной звоннице. Теперь в храме есть передвижная конструкция, которая позволит прихожанам услышать праздничный звон прямо на территории храма и даже самим почувствовать себя звонарем.

- Колокола доставили в храм еще в начале лета. Их освятили 19 июля. Церемонию провел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий на торжественной литургии в честь 15-летия со дня освящения храма. Спустя время было смонтировано основание звонницы. На нем закрепили колокола, - рассказали в Хабаровской епархии.

Впервые увидеть и услышать звонницу удалось участникам крестного хода 4 ноября в день празднования Казанской иконы Божией Матери.

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