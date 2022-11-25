Пока все спали: хабаровчанин потерял машину, припаркованную под окнами

Мужчина угнал минивэн из-под окон хозяина автомобиля в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Краснофлотского района обратился в полицию с заявлением об угоне минивэна. Накануне вечером мужчина припарковал мини-фургон во дворе дома на Уборевича, а наутро мини-фургон пропал. В машине не была установлена сигнализация, поэтому угонщик провернул дело незаметно. Хозяин машины оценил ущерб в 350 тысяч.

- В ходе розыска удалось задержать 49-летнего подозреваемого, который успел уехать во Владивосток. По его словам, машину он хотел продать. Оказалось, что это не первая его встреча с полицией. Раньше мужчина уже привлекался к ответственности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело и взяли его под стражу. За угон машины ему грозит до шести лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.