Модернизация котельных продолжается в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В регионе продолжается обновление оборудования в котельных. В поселке Монгохто запустили два новых водогрейных котла на твердом топливе. Они обеспечивают теплоснабжением 3,5 тысячи жителей. Старые котлы проработали 13 лет и сильно износились. Чтобы закупить новые аппараты и установить их, администрация Ванинского района получила 13,9 миллиона из регионального бюджета и еще 5,9 миллиона из районного.
- Работы контролировали в нашем министерстве и администрации района. Чтобы снять старое и установить новое оборудование, пришлось разобрать часть кирпичной стены, демонтировать старый трубопровод в цеху. Была проведена масштабная реконструкция всей системы водонагрева, заменены воздухоподогреватели, дымосос, топки, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Новые котлы уже работают. Они обеспечивают теплом 30 многоквартирных домов и четыре учреждения социальной инфраструктуры.
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