Модернизация котельных продолжается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе продолжается обновление оборудования в котельных. В поселке Монгохто запустили два новых водогрейных котла на твердом топливе. Они обеспечивают теплоснабжением 3,5 тысячи жителей. Старые котлы проработали 13 лет и сильно износились. Чтобы закупить новые аппараты и установить их, администрация Ванинского района получила 13,9 миллиона из регионального бюджета и еще 5,9 миллиона из районного.

- Работы контролировали в нашем министерстве и администрации района. Чтобы снять старое и установить новое оборудование, пришлось разобрать часть кирпичной стены, демонтировать старый трубопровод в цеху. Была проведена масштабная реконструкция всей системы водонагрева, заменены воздухоподогреватели, дымосос, топки, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Новые котлы уже работают. Они обеспечивают теплом 30 многоквартирных домов и четыре учреждения социальной инфраструктуры.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.