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НовостиСпорт25 ноября 2022 3:05

134 медали завоевали хабаровские подростки на четвертом этапе Кубка федерации плавания

Победителями стали воспитанники спортивной школы «Дельфин»
Александра ЯВИЩЕНКО
134 медали завоевали хабаровские подростки на четвертом этапе Кубка федерации плавания

134 медали завоевали хабаровские подростки на четвертом этапе Кубка федерации плавания

Фото: Администрация Хабаровска

На четвертом этапе Кубка федерации плавания Хабаровского края выступило около 350 спортсменов из 18 клубов и спортшкол города. Также участие в соревнованиях приняли подростки из Комсомольска, Николаевска, Амурска, Совгавани, поселков Солнечного, Чегдомына и Ванино. 134 медали, из которых 42 золотых, завоевали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин».

- Заключительный этап Кубка получился самым массовым. Сильнейшие ребята отсутствуют, так как выступают на чемпионате России, а другая часть пловцов на сборах в Волгограде готовится к Всероссийским соревнованиям. Восемь человек на днях отправятся в Саранск на «Резерв России». Те, кто не поехали на эти турниры, соревновались в Хабаровске. Они показали серьезные результаты, - сказал Сергей Остроушко, директор школы «Дельфин».

Награждение победителей состоится на чемпионате края по плаванию. Он пройдет в Хабаровске с 14 по 16 декабря.

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