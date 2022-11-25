134 медали завоевали хабаровские подростки на четвертом этапе Кубка федерации плавания Фото: Администрация Хабаровска

На четвертом этапе Кубка федерации плавания Хабаровского края выступило около 350 спортсменов из 18 клубов и спортшкол города. Также участие в соревнованиях приняли подростки из Комсомольска, Николаевска, Амурска, Совгавани, поселков Солнечного, Чегдомына и Ванино. 134 медали, из которых 42 золотых, завоевали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин».

- Заключительный этап Кубка получился самым массовым. Сильнейшие ребята отсутствуют, так как выступают на чемпионате России, а другая часть пловцов на сборах в Волгограде готовится к Всероссийским соревнованиям. Восемь человек на днях отправятся в Саранск на «Резерв России». Те, кто не поехали на эти турниры, соревновались в Хабаровске. Они показали серьезные результаты, - сказал Сергей Остроушко, директор школы «Дельфин».

Награждение победителей состоится на чемпионате края по плаванию. Он пройдет в Хабаровске с 14 по 16 декабря.

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