Макулатура по всему городу: администрация Хабаровска борется с незаконной рекламой

Деревья, дома и остановки очистили от рекламных листовок сотрудники мэрии Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Сотрудники комитета по управлению Индустриальным районом организовали рейд по улицам Хабаровска в рамках борьбы с незаконной рекламой. Работники ведомства очистили остановки, фонарные столбы, деревья и дома от расклеенных листовок. Была проведена большая работа. С 25 октября по 24 ноября им удалось очистить улицы Краснореченскую, Индустриальную, Владивостокское шоссе.
- Листовки мы срывали отовсюду, где они были наклеены незаконно. Подобные рейды проводятся два-три раза в месяц, - разъяснили в комитете по управлению Индустриальным районом.
За два предыдущих месяца в адрес управления административно-технического контроля Хабаровска была передана информация о 26 номерах телефонов, которые печатают на незаконных объявлениях. Их добавят в систему «Автодозвон» и привлекут авторов к административной ответственности за нарушение правил благоустройства города.
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