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НовостиОбщество25 ноября 2022 3:46

Некоммерческие организации заявят о себе на Дне открытых дверей в Хабаровске

Он пройдет в феврале 2023 года
Александра ЯВИЩЕНКО
НКО заявят о себе на Дне открытых дверей в Хабаровске

НКО заявят о себе на Дне открытых дверей в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

День открытых дверей для некоммерческих организаций (НКО) пройдет в Хабаровске в феврале 2023 года. Активные НКО смогут рассказать о своей деятельности, подготовить запоминающуюся презентацию. Это могут быть площадки для общения, мастер-классы, мини-тренинги и прочее.

- Приглашаем представителей НКО к участию. Вы сможете показать людям свою работу, рассказать о себе, найти сторонников, клиентов и дополнительные ресурсы. Мы ожидаем, что на событие придет больше трех тысяч посетителей. Вы сможете привлечь внимание СМИ, власти и бизнеса, заявить о своей роли в экономическом, общественном развитии города и края, - сказала Татьяна Сейфи, руководитель проектов автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Точка роста».

Участники дня открытых дверей будут отбираться на конкурсной основе. Регистрация открыта до 5 декабря. Информацию можно получить по телефону 8 (914) 421-93-31.

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