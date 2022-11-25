Светофор перестанет работать на перекрестке Слободской и Гамарника в Хабаровске 28 ноября

Светофор перестанет работать на перекрестке Слободской и Гамарника Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходит реконструкция светофоров. Оборудование снимают, чтобы настроить и оптимизировать его работу. Так городские власти хотят сократить количество пробок в городе.

- С 28 ноября по 2 декабря будут снимать светофор на перекрестке Слободской и Гамарника. Возможно затруднение движения по улицам Пушкина, Слободская и Гамарника. Просьба - по возможности прокладывайте маршрут по другим улицам, - рассказали в мэрии Хабаровска.

В администрации города просят жителей с пониманием отнестись к новости. Это временная мера, которая в будущем позволит улучшить транспортную систему краевой столицы.

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