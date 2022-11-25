МЧС снизило надзорное давление на предпринимателей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края обсудили надзорную деятельность МЧС России в отношении бизнеса. Нововведения в этой области помогут снизить административное давление на предпринимателей. В этом году был введен мораторий на проверки бизнеса, что стало основной мерой поддержки для тех, кто ведет свое дело. Вместо плановых проверок теперь проводятся профилактические.

- В этом году количество проверок снижено. Приоритет отдан важным соцобъектам из категорий высокого и очень высокого риска. Остальные объекты должны самостоятельно выполнять требования, мы в основном проводим профилактические визиты. Нагрузка на предпринимателей в этом году снижена. Мы не мешаем им работать, а осуществляем надзорную деятельность, - сказал Виктор Скударнов, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Теперь за нарушение штрафуют вначале должностное лицо и только потом предприятие. Раньше эти санкции накладывались одновременно. С 2022 года были отменены все плановые проверки в отношении фирм, имеющих лицензии МЧС. Эти организации теперь должны подавать заявления на портале госуслуг, прикрепляя подтверждение по соблюдению требований.

Региональное управление МЧС теперь должно рассматривать пакет документов в срок до 15 рабочих дней. За это же время лицензирующий орган обязан проверить полноту и достоверность данных, а после - принять вердикт о выдаче разрешения или отказе в его вручении.

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