Движение междугородних автобусов остановлено в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Из-за плохой погоды, большого количества выпавшего снега и образования наледи на дорогах в ЕАО закрыто движение для пассажирских междугородних автобусов. Ограничения действуют с 14:30 25 ноября в направлениях:

- Биробиджан - Облучье;

- Биробиджан - Хабаровск;

- Биробиджан - Головино;

- Биробиджан - Ленинское;

- Биробиджан - Амурзет.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выполнять опасные маневры в условиях плохой видимости и недостаточного сцепления с заснеженной дорогой. В случае непредвиденных обстоятельств или ЧП на дороге нужно звонить по номеру 112.

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