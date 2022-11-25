Движение междугородних автобусов остановлено в ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Из-за плохой погоды, большого количества выпавшего снега и образования наледи на дорогах в ЕАО закрыто движение для пассажирских междугородних автобусов. Ограничения действуют с 14:30 25 ноября в направлениях:
- Биробиджан - Облучье;
- Биробиджан - Хабаровск;
- Биробиджан - Головино;
- Биробиджан - Ленинское;
- Биробиджан - Амурзет.
Запрет будет действовать до особого распоряжения. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выполнять опасные маневры в условиях плохой видимости и недостаточного сцепления с заснеженной дорогой. В случае непредвиденных обстоятельств или ЧП на дороге нужно звонить по номеру 112.
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