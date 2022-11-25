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НовостиОбщество25 ноября 2022 5:59

Ограничения на движение транспорта ввели в Хабаровском крае

Запреты действуют до особого распоряжения
Александра ЯВИЩЕНКО
Ограничения на движение транспорта ввели в Хабаровском крае

Ограничения на движение транспорта ввели в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае с 14:30 25 ноября временно ограничили движение грузовиков и междугородних пассажирских автобусов. Причиной этому стал снегопад. Погода разбушевалась, на дорогах образовался ледяной покров. Ограничения будут действовать до особого распоряжения на двух участках федеральной дороги А-370 с 12 по 240 километр, между Хабаровском и Бикином.

- Водителям следует придерживаться ограничений скорости и соблюдать дистанцию, учитывать дорожные и погодные условия, - сказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При ЧП на дороге нужно звонить по номерам «101» или «112».

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