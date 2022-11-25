Хабаровчанка вошла в тройку победителей в номинации «Лучший школьный повар» Фото: минобрнауки Хабаровского края
В столице подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В нем приняли участие 400 человек из 75 регионов. Хабаровский край представляли участники из столицы региона и Комсомольска. В индивидуальных соревнованиях поваров в номинации «Лучший школьный повар» третье место заняла Светлана Курышкина, которая работает в хабаровском лицее «Звездный».
- По итогам финальных соревнований в десятку сильнейших в России вошла команда Инженерной школы. Она заняла четвертое место в номинации «Лучшая столовая городской школы», - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Также команда из Комсомольска была удостоена диплома за организацию здорового питания инженерных кадров
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